Basisschool Lyceum blaast het schooljaar uit

Hasselt-Centrum

Hasselt - Het einde van het schooljaar… Voor sommige kinderen het einde van hun kleutertijd, voor anderen het einde van de lagere school. Voor de meeste kinderen gelukkig: tot september!

Na een mooie proms en proclamatie, na een fijn afscheid in de klas en mooie resultaten op de rapporten is het dan toch tijd om het jaar af te sluiten. En hoe kunnen we nu origineler samen het schooljaar uitblazen, dan door te blazen? Alle kinderen van basisschool Lyceum kregen als afscheidscadeautje een bellenblazer. Een laatste keer verzamelden we samen op de speelplaats om op het laatste belsignaal zoveel mogelijk bellen te blazen. In deze zomerse en gezellige sfeer gingen we de vakantie in.

Twee maanden welverdiende rust voor de leerlingen, maar zeker ook voor het personeel! We zien jullie graag terug in september om er op een actieve manier weer samen tegenaan te gaan.