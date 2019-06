Max Verstappen crasht in vrije trainingen

Max Verstappen had in de tweede vrije training in Oostenrijk een crash. Met zo’n 200 km/u dook hij iets te snel door bocht 10, verloor de controle en ging achterwaarts de bandenmuur in. Daarmee zat zijn dag erop, want de achterkant van de RB15 moest hersteld worden. Of hij zondag kan starten zonder gridstraf, moet nog blijken. Even later ging ook Valtteri Bottas van de baan, met opnieuw een code rood tot gevolg. In de eerste vrije training was Verstappen vijfde geworden, na Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas en Charles Leclerc.