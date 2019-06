ROYALS. Prins Harry en gezin gaan op vakantie, Nederlandse prinses viert verjaardag

Koningin Mathilde nam haar oudste dochter, kroonprinses Elisabeth, mee naar Kenia en het rommelt opnieuw aan het Britse hof. De Nederlandse koningin Maxima trok dan weer naar een manege. Alle weetjes en roddels uit adellijke kringen op een rij.

Een drukke week voor kroonprinses Elisabeth. Samen met haar moeder ging ze op buitenlandse missie en bezocht ze onder meer de sloppenwijken in Kenia. Ook een bezoek aan een schooltje in een vluchtelingenkamp stond op het programma en dat heeft een diepe indruk nagelaten op de jonge prinses. Toch benadrukt Koningin Mathilde dat dit niet de start is van haar opleiding als staatshoofd: “Ze is nog een studente, ze moet eerst genieten van haar schooltijd.”

Foto: Photo News

Wie ook naar het Afrikaanse continent reist, is de Britse prins Harry. Samen met zijn vrouw Meghan Markle en hun pasgeboren zoontje Archie trekken ze naar Zuid-Afrika. Nadien zal de prins alleen verder reizen naar Malawi, Botswana en Angola om de waterschaarste op het continent aan te kaarten.

Foto: ISOPIX

De reis zal hopelijk de gespannen sfeer aan het Britse hof wat verlichten. Deze week raakte bekend dat Harry en Meghan de gezamenlijke liefdadigheidsinstelling met prins William en Kate Middleton verlaten en er zelf eentje oprichten. Een ruzie tussen de twee hertoginnen zou aan de basis liggen van de breuk.

Waar wel alles koek en ei is, is bij onze noorderburen. Daar blies prinses Alexia 14 kaarsjes uit en dat wordt gewoontegetrouw gevierd in besloten kring. Het tweede kind van koning Willem-Alexander en zijn vrouw Maxima moet echter nog even wachten om te genieten van de zomervakantie want het schooljaar in het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag is nog niet uit.

Foto: Photo News

Wie ook nog geen vakantie heeft is, is haar moeder. Koningin Maxima opende deze week een manege in Noordwijkerhout en voerde er onder meer de paarden. En dat deed ze, zoals gewoonlijk, in stijl.

Foto: EPA-EFE

Niet alleen in Nederland werden er kaarsjes uitgeblazen. In Jordanië werden er nog zes extra op de taart gezet. Koning Abdullah II zit twintig jaar op de troon en dat werd gevierd met honderden fans en een heuse ceremonie. Tijdens het feest werd de geschiedenis van Jordanië belicht en werd het bewind van de koning meermaals gevierd.