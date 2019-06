“Dit gaat ze niet leuk vinden”: Pommeline in tranen tijdens eerste aflevering Temptation Island VIPS

In Nederland is gisteren het nieuwe seizoen van Temptation Island VIPS van start gegaan. Niemand minder dan Pommeline en Fabrizio, beiden ooit zelf verleid(st)er in Temptation Island, doen mee als koppel. Maar, al in de eerste aflevering vloeien er tranen bij Pommeline. “Zij is de enige waarvoor ik bang ben”, vertelt ze in paniek over één van de verleidsters.

De verleidster waar Pommeline het over heeft is Lie. De getatoeëerde dame is een oude bekende van Fabrizio. “We zijn een keer sushi gaan eten en geëindigd in bed. Ik denk niet dat Pommeline dit leuk zal vinden.” Wanneer er later vuurwerk afgestoken wordt, slaat de paniek helemaal toe. In vorige seizoenen betekende dat immers dat er iemand in de andere villa in de fout is gegaan.

Temptation Island VIPS wordt uitgezonden op Videoland en is alleen beschikbaar in Nederland.

Fabrizio vraagt Pommeline ten huwelijk