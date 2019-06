KRC Genk haalt 21-jarige Nigeriaanse aanvaller Stephen Odey binnen

KRC Genk versterkt zijn selectie met de 21-jarige spits Stephen Odey. Dat maakte de landskampioen vrijdag bekend.

Odey komt over van het Zwitserse FC Zürich. Hij ondertekende in Limburg een contract tot 2024.

“Stephen is een snelle en explosieve aanvaller. Hij staat stevig op zijn benen, is efficiënt en speelt met veel energie. Bij FC Zürich was hij afgelopen seizoen goed voor 45 wedstrijden waarin hij 15 keer scoorde en 3 assists gaf. Stephen is ook Nigeriaans International met 3 caps”, laat Genk weten.

De kampioen zal de aanwinst op een later tijdstip officieel voorstellen.