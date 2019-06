Zo ziet Evy Gruyaert eruit zonder make-up: “Zalig om helemaal bloot te gaan”

Evy Gruyaert is momenteel bezig met opnames voor een nieuw seizoen van het Vier-programma ‘Stukken van mensen’. Daarvoor moet ze hele dagen rondlopen met make-up op. Als ze dan eens een dagje vrij heeft, spendeert ze die graag schminkvrij. “Zalig om na vier dagen tv make-up helemaal bloot te gaan… Met m’n gezicht dan toch.” Of wat had u gedacht?

“What are you wearing today?” Wat draag jij vandaag? Dat schreef de 39-jarige presentatrice vrijdag bij een foto van zichzelf op Instagram. De foto kreeg meteen een pak positieve reacties, gaande van “je ziet er fantastisch uit” over “natuurlijke schoonheid. Love it” tot “Mooi snoetje”. Al merkten wel enkele volgers op: “En wat met de mascara, Evy?”

Ter vergelijking: enkele dagen geleden postte Evy Gruyaert ook een foto mét make-up op Instagram.