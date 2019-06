Sunweb maakt Tourselectie bekend en daarin is geen plaats voor Jan Bakelants

Geen zesde Ronde van Frankrijk voor Jan Bakelants. Team Sunweb maakte zonet de namen bekend van de acht renners die volgende week zaterdag in Brussel aan de start van de Tour zullen staan. Daarbij geen Jan Bakelants, ex-ritwinnaar en drager van de gele trui. Michael Matthews en Wilco Kelderman zijn de kopmannen.

Bakelants lag nog in de balans met Cees Bol voor de achtste plaats in de selectie van de Nederlandse ploeg die zoals geweten niet kan rekenen op kopman Tom Dumoulin. Uiteindelijk is het Cees Bol, eerder dit jaar winnaar van Nokere Koerse, die de laatste plaats heeft gekregen.

De selectie: Michael Matthews (Aus), Wilco Kelderman (Ned), Nikias Arndt (Dui), Cees Bol (Ned), Soren Kragh Andersen (Den), Chad Haga (VS), Lennard Kämna (Dui) en Nicolas Roche (Ier).