Een vrouw die tijdens een ruzie een kogel in de buik kreeg en daardoor haar ongeboren kind verloor , wordt nu aangeklaagd voor moord op het kind.

Op 4 december vorig jaar kreeg Marshae Jones (27) hevige ruzie Ebony Jemison (23) op het parkeerterrein van een shoppingcentrum in Alabama (VS). De discussie ging over de vader van het ongeboren kind ...