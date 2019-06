Max Verstappen en Valtteri Bottas crashen tijdens oefensessie GP van Oostenrijk

De tweede oefensessie voor de GP van Oostenrijk stond vooral in het teken van de crashes van Max Verstappen en Valtteri Bottas. Charles Leclerc reed in zijn Ferrari de snelste tijd.

Tijdens de tweede oefensessie zochten de rijders al wat meer de limieten van de Red Bull Ring op. Dat zoiets niet altijd goed verloopt blijkt uit bovenstaand beeld waarin Pierre Gasly de weilanden van 'Spielberg' verkent.

Max Verstappen loses the rear at Turn 10 and flies into the barriers#AustrianGP ???? #F1 pic.twitter.com/mFdcRUxkZB — Formula 1 (@F1) June 28, 2019

Even later verging het teamgenoot Max Verstappen nog erger. De Nederlander crashte en zijn wagen raakte ernstig beschadigd. We kregen meteen ook een rode vlag om de brokstukken van de RB15 van Verstappen van de baan te ruimen.

An aerial view of Max's car...



His team radio message was quite bleep-y ??#AustrianGP ???? #F1 pic.twitter.com/R4JoxXWrYI — Formula 1 (@F1) June 28, 2019

Nadat de sessie even later hervat werd kregen we meteen al de volgende zware crash. Valtteri Bottas crashte in bocht 6 met zijn Mercedes F1-bolide, een serieuze tegenvaller voor de Fin die de kloof met teamgenoot Hamilton de voorbije races aanzienlijk zag groeien en in Oostenrijk ongetwijfeld wou terugslaan.

?? RED FLAG ??



Now Bottas goes into the barriers - this time it's Turn 6 #AustrianGP ???? #F1 pic.twitter.com/xhpm2u8l0A — Formula 1 (@F1) June 28, 2019

Aan actie geen gebrek trouwens tijdens de tweede oefensessie. Soms leek het wel alsof er al geracet werd.

Perez and Gasly touch wheels



Looks like they're glued together ??#AustrianGP ???? #F1 pic.twitter.com/W6zZmRGnBr — Formula 1 (@F1) June 28, 2019

Uiteindelijk was het Charles Leclerc die in zijn Ferrari de snelste tijd reed, voor Bottas die ondanks zijn crash toch de tweede tijd reed.

