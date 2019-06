PSV legt 15 miljoen op tafel voor Portugese winger Bruma

PSV heeft de Portugees Armindo Tué Na Bangna, voetbalnaam Bruma, vastgelegd. De winger komt over van RB Leipzig en heeft bij de Nederlandse vicekampioen een contract voor vijf jaar ondertekend. Hij zou naar verluidt zo’n 15 miljoen euro kosten.

De 24-jarige Bruma heeft zeven interlands achter zijn naam staan. Hij werd geboren in Guinnee-Bissau, maar verhuisde op jonge leeftijd naar Portugal. Bruma doorliep zijn jeugdopleiding bij Sporting Portugal, dat hem in 2013 verkocht aan Galatasaray. Die club verhuurde hem aan Gaziantepspor en Real Sociedad en verkocht hem twee jaar geleden aan het Duitse RB Leipzig. Daar was hij vorig seizoen goed voor drie goals en drie assists in 27 matchen.

“We hebben er met hem een extra optie bij en dat is, ook gezien de interesse in onze spelers, een goede zaak”, zei trainer Mark van Bommel. “Bruma is pas 24, maar brengt al behoorlijk wat ervaring met zich mee. Hij is al in een aantal topcompetities actief geweest en weet wat er komt kijken bij internationaal voetbal.”