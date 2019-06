Gratis pintje voor wie landt in Zaventem

Elke passagier die aankomt op Brussels Airport, wordt getrakteerd op een Stella. Met die actie, die tien dagen loopt, wil brouwerij AB Inbev het Belgisch icoon vieren.

Reizigers zullen bij aankomst op Brussels Airport de eerste week van juli, tien dagen lang, een verse Stella Artois én een bierglas krijgen. Daarbovenop krijgen ze ook een “Belgisch bierpaspoort” met gratis bonnen voor verschillende cafés in Brussel.

Zo wil AB Inbev benadrukken dat de brouwerij ondanks haar activiteiten in het buitenland nog altijd zijn thuis vindt in België. “Home of Beer” heet de campagne waarvoor de komende maanden nog andere initiatieven gelanceerd zullen worden die bijdragen aan de Belgische biercultuur.