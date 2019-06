Deze outfits draag je tijdens een hittegolf op kantoor

Slippers, een shortje en een top: meer heb je tijdens een hittegolf niet om het lijf, althans als je vakantie hebt. Maar voor wie zich dezer dagen door de badkamer en dressing moet sleuren om een geschikte outfit te vinden voor op kantoor, hebben we er alvast enkele op een rij gezet.

De lange jurk

1. Selected Femme - 119,95 euro bij Zalando 2. Sprox - 39,95 euro bij Brantano 3. Close-Up - 37,50 euro bij Close-up 4. Hampton Bays - 89,95 euro bij Torfs 5. Lisa Marie Fernandez - 830 euro bij Net-A-Porter 6. Zara - 49.95 euro bij Zara

Het lijkt een beetje tegenstrijdig maar een lange jurk oogt niet alleen elegant, het is ook nog eens luchtig bij warm weer. Kies voor frisse stofjes zoals chiffon, linnen of katoen en combineer met een sandaaltje met blokhak of sleehak. Een streepje bloot, denk aan de schouder, decolleté of rug, kan gerust maar hou die jurk met het duizelingwekkend decolleté tot op de navel toch maar voor op vakantie.

De short

1. Vanilia - 99,95 euro bij Bijenkorf 2. H&M - 19,99 euro bij H&M 3. Dorothy Perkins - 31.95 euro 4. & Other Stories - 69 euro bij & Other Stories 5. Khaite - 524 euro bij Farfetch 6. Zara - 29,95 euro bij Zara 7. Jhay - 99 euro bij Paris Londres

Ook de short (en dan bedoelen we geen sexy hotpants) vindt meer en meer zijn weg naar het bureau. Kies voor een iets langer modelletje en combineer met een blazer en bloes voor een professionele look. Is het echt warm? Laat de blazer gewoon achterwege.

De euh jumpsuit

1. Closet - 84,95 euro bij Zalando 2. Mango - 49,99 euro bij Mango 3. Vero Moda - 44,99 euro bij Vero Moda 4. Sacha - 157 euro bij Sacha 5. Kanna - 95 euro bij Bent 6. Steve Madden - 95,95 euro bij Zalando

Het is geen playsuit maar ook geen jumpsuit want de broekspijpen komen niet tot aan de enkels. Hoe we dit moderne broekpak precies moeten noemen, weten we niet maar wat we wel weten is dat het leuk staat deze zomer. Combineer met een hak voor wat extra beenlengte of een elegant muiltje.

Culotte

1. Zara - 39,95 euro bij Zara 2. Filipa K - 90 euro bij Bijenkorf 3. Made by Sarenza - 118,99 euro 4. MSCH - 64,90 euro bij About You 5. Neous - 655 euro bij My Theresa 6. Only - 21.99 euro bij Only 7. Miss Selfridge - 41,95 euro bij Zalando 8. NeroGiardini - 155 euro bij Torfs 9. Morgan - 35 euro bij Morgan

Deze halflange, wijde broek geeft je hetzelfde gevoel als een rok alleen heeft het twee broekspijpen. De culotte is sinds enkele jaren opnieuw te vinden in de Vlaamse kleerkasten en daarbij wordt een fel kleurtje niet geschuwd. Combineer met een aansluitend bloesje voor een strakke look of met een ruimzittend shirt voor een meer speelse uitstraling. Qua schoeisel kan je alle kanten op: van een klassieke pump tot een mocassin.