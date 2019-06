Gemeentebestuur en UNIZO ondertekenen Charter voor de Ondersteuning van de Lokale economie

Lanaken - Burgemeester Marino Keulen en schepen van lokale economie Astrid Puts zaten aan de ontbijttafel met UNIZO Lanaken. De ondernemers formuleerden hun vragen en bezorgdheden in naam van de lokale zelfstandigen, dienstverleners, kleinhandel, horeca en kmo’s. Het ging daarbij concreet over maatregelen voor een betere dienstverlening, kernversterking en ruimte voor ondernemers. Aansluitend zetten burgemeester en voorzitter hun handtekening onder het Charter.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen overhandigde UNIZO Lanaken haar dossier met ondernemersprioriteiten aan alle lokale politieke partijen. Daarin vragen lokale ondernemers een krachtig economisch beleid te voeren. Het gemeentebestuur en UNIZO bespraken enkele maanden geleden een rist concrete actie- en verbeterpunten die grotendeels opgenomen zijn in het nieuwe bestuursakkoord.



Charter met samenvatting in vijf prioriteiten

Een ondernemersvriendelijk college van burgemeester en schepenen engageert zich voor deze vijf prioriteiten ter ondersteuning van de lokale economie en dit in het belang van heel de lokale samenleving:



1. Het lokaal bestuur maakt werk van een strategische toekomstvisie en bevordert het aantrekkelijk imago van de gemeente onder meer door een doordacht beleid met de nadruk op kernversterking. We vragen een visie en strategie om de kernversterking van Lanaken te waarborgen met een eventueel onthaalbeleid om nieuwe ondernemers aan te trekken. Professionele marketingcommunicatie en promotie van toerisme & horeca. Het lokaal bestuur verleent daarbij ook passende steun en medewerking aan evenementen die openstaan voor de ganse bevolking.

2. Blijven sleutelen aan vlot bereikbare, leefbare en betaalbare handelskernen inclusief doeltreffend parkeerbeleid (Werken in Smeermaas, Lanaken Centrum, Werken Rekem, Bebording en communicatie aanpakken).

3. Een lokaal bestuur in dienst van de ondernemers, geleid door een schepen lokale economie, gesteund door een ambtenaar lokale economie verbinden zich ertoe om een goede jaarplanning op te stellen vanuit de gemeentelijke diensten voor activiteiten en events van zowel het centrum alsook het ondernemerschap buiten het centrum.

4. Een structureel overleg met en daadwerkelijke inspraak van de lokale ondernemersvereniging UNIZO-Lanaken. De gesprekken zullen kort opgevolgd worden zodat er op een constructieve manier gewerkt kan worden aan krijtlijnen voor het beleid én doeltreffende actieplannen. Een evaluatie van de specifieke lokale belastingen op ondernemingen, een verlaging ervan of minstens een belastingstop.

5. UNIZO Lanaken reikt de hand om een ondernemers academy op te richten om samen met gemeente Lanaken een aanbod te ontplooien voor alle ondernemers van het grondgebied Lanaken.



Efficiënte communicatielijn

Naar aanleiding van dit eerste overleg van UNIZO Lanaken met het nieuwe schepencollege hebben beide partijen zich voorgenomen de komende jaren de krachten te bundelen en constructief samen te werken aan een sterk economisch beleid voor Lanaken. UNIZO Lanaken zal verder toezien op de uitvoering van haar prioriteiten en houdt zich beschikbaar om het stadsbestuur hierin te ondersteunen en te versterken.

Er zal regelmatig overleg plaatsvinden om werk te maken van deze prioriteiten. Met rapportering via UNIZO aan achterban, ondernemers, ondernemersverenigingen en burgercomités, aan pers en publiek.