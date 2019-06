Beringense loverboy duwt drie 18-jarige meisjes de prostitutie in

De 27-jarige Beringenaar M. G. hangt 48 maanden cel boven het hoofd nadat hij drie 18-jarigen de prostitutie heeft ingeduwd. “Hij knoopte een relatie aan, bond de meisjes aan zich, vroeg om ‘samen’ zijn schulden op te lossen en liet de meisjes zich prostitueren. Dit is de loverboytechniek”, sprak de procureur.

De aangehouden M. G. was in de rechtbank aanwezig en maakte een zelfverzekerde indruk. “Wij hebben samen beslist om in de prostitutie te stappen. Zij gaven hun toestemming. Ik bracht de meisjes met mijn ...