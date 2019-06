Lanaken - Op vrijdag 28 juni bracht UNIZO Lanaken een bezoek achter de schermen bij Reumers Stone Creations.

Een uniek moment om deze verborgen parel in Lanaken te bezoeken. Kurt Reumers staat ervoor bekend om zijn creativiteit om te zetten in unieke steencreaties met oog voor detail, hoogwaardige materialen en een precisie in zijn geleverde werk.

“We werken met unieke materialen die van over de hele wereld afkomstig zijn van Afghanistan tot Madagaskar. Dit zorgt dat we toch uniek zijn in ons vak!”, aldus Kurt Reumers, zaakvoerder.



Na een lekker ontbijt en enkele toespraken volgde er een rondleiding doorhéén het bedrijf alsook doorheen het show appartement waar de creaties tentoongesteld staan zoals men ze in het echte leven ook kan gebruiken.