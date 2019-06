Dochter Will Smith: “Ik deed aan zelfverminking”

Na haar hit ‘Whip My Hair’ in 2010 ging het bergaf met Willow Smith ,de achttienjarige dochter van acteur Will Smith en Jada Pinkett. In een interview met het Amerikaanse ‘People’ praat de tiener openlijk over haar zelfverminking.

“Het was een fysieke ontsnapping aan de ongrijpbare pijn in mijn hart en hoofd”, zegt de zangeres en actrice in een interview met haar moeder Jada Pinkett en oma. “Toen ik begon te lezen over wetenschap en spiritualiteit besefte ik dat mezelf pijnigen nutteloos was. Mijn lichaam is een tempel dus ik stopte er compleet mee. Even leek het letterlijk een psychose te worden tot ik mezelf als ‘waardig’ zag’.”

Haar moeder, die een tijdlang kampte met suïcidale gedachten, wist niets van de zelfverminking van haar dochter. Toen Willow er voor het eerst over sprak was Jada naar eigen zeggen gechoqueerd maar blij dat haar dochter er zo open over was

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site Zelfmoord1813.be/.