Diepenbeek in de ban van mysterieuze liefdesbrieven van man met strooien hoedje

In Diepenbeek hebben donderdagochtend heel wat mensen een mysterieuze brief bij hun dagelijkse post ontdekt. Het ging om een handgeschreven liefdesbrief waarin aan de ontvanger gevraagd wordt om zaterdagnamiddag om 16 uur naar het plein rond de kiosk te komen voor een ontmoeting.

