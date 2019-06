Victoria Beckham ontwerpt T-shirt voor holebigemeenschap

Ontwerpster Victoria Beckham heeft een T-shirt ontworpen voor de holebi en transgendergemeenschap naar aanleiding van de grote parade. Met de slogan ‘Iedereen verdient liefde’ maakt Beckham duidelijk dat ze gemeenschap een warm hart toedraagt.

Beckham plaatste een foto van zichzelf met het T-shirt op Instagram. Ze ontwierp het shirt, met de slogan ‘everyone deserves love’ voor de parade die in verschillende steden over de hele wereld gevierd wordt. “Ik ben blij dat ik de holebigemeenschap kan steunen in hun strijd om gelijkheid”, zegt Beckham op Instagram. “Liefde is iets dat iedereen in zijn leven moet voelen, wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. Het maakt niet uit wie je liefhebt.”

Het T-shirt kost 100 euro en een kwart van de opbrengst gaat naar ‘The Albert Trust’, een liefdadigheidsinstelling voor holebi’s en transgenders.