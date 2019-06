Sjiek Summer is terug: kijk mee achter de schermen

Vakantie! Ook weekendmagazine Sjiek gaat in zomermodus: tien weken lang vind je in onze Sjiek Summer-specials extra veel frisse recepten voor je tuinfeest of barbecue, inspiratie voor originele fietstochtjes en uitstapjes, de nieuwste zomerbars en mooiste picknickplekjes, duurzame zomertips en een dubbele portie puzzelplezier. Nieuwsgierig? Check alvast het behind the scenes-filmpje: wij waren erbij tijdens de zomerfrisse covershoot van Sjiek Summer.