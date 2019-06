OVERZICHT. Op reis met de auto? Dit zijn de belangrijkste verkeersregels per land

Wist u dat in Spanje de maximumsnelheid op gewestwegen is verlaagd? En dat in veel landen strenge straffen staan op het gebruik van radarverklikkers? Een gewaarschuwd autotoerist is er twee waard: met volgend overzicht van nieuwe of afwijkende verkeersregels in het buitenland rijdt u veilig én boetevrij door Europa.