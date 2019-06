Ouders delen ultieme tip om zandstrandvoetjes proper te krijgen

Een namiddagje doorbrengen op het strand staat bijna altijd garantie voor heel wat plezier en...zand op de verkeerde plaatsen. Maar enkele Britse ouders hebben een wel heel handige manier bedacht om het zand van de voeten van hun kinderen te krijgen.

Na een bezoek aan het strand kan het afspoelen of afvegen van de voeten beginnen maar het is zelden effectief. Op Mumsnet, een populaire website voor Britse ouders, delen enkele mama’s en papa’s hun ervaringen en zijn ze het erover eens dat talkpoeder of babypoeder hét middeltje is om je voeten weer zandvrij te maken.

“Neem talkpoeder of babypoeder en doe een ruime hoeveelheid op je voeten”, staat er te lezen. “Veeg daarna het zand en de talk af en er is geen zandkorrel meer te bespeuren.”