Belladonna verwent vrouwen voor Think Pink

Hasselt - Op internationale vrouwendag 8 maart organiseerden studenten Communicatiemanagement van Hogeschool PXL in Hasselt met ‘Belladonna’ een verwenavond voor vrouwen. Op dit Ladies Only-evenement legden ze 150 vrouwen in de watten én steunden ze de nationale borstkankercampagne Think Pink. De studenten haalden 2.100 euro voor Think Pink.

De studenten konden dankzij hun Belladonna-evenement € 2.100 schenken aan het SMART Fonds van Think Pink dat innovatief onderzoek rond borstkanker financiert. Zo geeft Think Pink beloftevolle projecten een unieke kans om mogelijk op relatief korte termijn een verschil te betekenen. En dat is van levensbelang in de strijd tegen de ziekte die nog altijd 1 vrouw op 8 treft in ons land.