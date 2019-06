Langste glijbaan ter wereld opent binnenkort de deuren

Tientallen trappen beklimmen om slechts enkele seconden later alweer in het water te ploffen: het plezier dat glijbanen verschaffen, is vaak veel korter dan de inspanning die je moet leveren. Maar niet in Maleisië waar je binnenkort naar beneden glijden van de langste glijbaan ter wereld.

De glijbaan in het ESCAPE themapark in Penang, een eiland in Maleisië, is maar liefst 1.140 meter lang en wordt daarmee de langste glijbaan ter wereld. De attractie, die midden augustus opengaat, verschaft je ongeveer vier minuten glijplezier doorheen de jungle van Maleisië.

Foto: ESCAPE

“Het was niet onze bedoeling om het wereldrecord te breken”, zegt CEO Sim Choo Kheng aan CNN. “Ik vind het jammer dat een ritje op de glijbaan altijd zo snel gedaan is en daarom wilde ik een glijbaan bouwen die op zijn minst lang genoeg was om enkele minuten te kunnen glijden.”

Wie vreest ontelbare trappen te moeten beklimmen voor de glijbaan, kan opgelucht ademhalen: er is een kabellift aanwezig.