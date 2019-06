Waarom Harry en Meghan zoontje Archie snel willen dopen

Meghan en prins Harry zullen hun zoon naar verluidt volgende maand laten dopen. Een commentator heeft geclaimd te weten waarom het stel baby Archie liefst zo snel mogelijk wil laten dopen. Het heeft alles te maken met de outfit die hun zoontje dan zal dragen.

Hoewel de exacte datum niet bekend is, gaan er geruchten dat Archie begin juli gedoopt zal worden in St. George’s Chapel in Windsor. Archie zal dan zo’n drie maanden oud zijn. Traditiegetrouw staan doopceremonies bol van de pracht en praal. Er zullen dan ook een aantal royals bij aanwezig zijn, al moet koningin Elizabeth verstek laten gaan, net als bij de doop van prins Louis vorig jaar in juli.

De keuze voor het traditionele St. George’s Chapel, waar ook prins Harry eind 1984 werd gedoopt en waar hij en Meghan elkaar vorig jaar nog het ja-woord gaven, duidt er volgens deskundigen op dat Harry en Meghan dit keer niet al teveel tradities met voeten zullen treden. De kleine Archie Harrison Mountbatten-Windsor, zoals zijn volledige naam luidt, zal hoogst aannemelijk dan ook dezelfde outfit dragen als zijn vele koninklijke voorgangers: een replica van de doopjurk van Honiton-kant zoals die al door 62 koninklijke baby’s gedragen werd, maar die intussen te kwetsbaar was geworden om nog gedragen te worden.

Geen retouches

Precies die jurk is dan ook de reden dat royalty watchers in verschillende media stellen dat de doop niet al te lang op zich zal laten wachten. „Het is namelijk wel een replica van het origineel, maar aan de pasvorm en de maat worden geen aanpassingengedaan. Daarom kúnnen ze de doop niet voor zich uitschuiven: Archie moet nog wel in de jurk passen.”

De kleine royal zal met water uit de rivier de Jordaan besprenkeld worden bij het bekende Lily doopfont. Verwacht wordt ook dat volgens protocol de aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, de doopdienst voor zijn rekening neemt. Een logische keuze, vindt Tominey ook, omdat hij al dicht bij het stel staat. „Hij heeft niet alleen hun trouwdienst geleid, maar heeft Meghan ook gedoopt waarmee ze lid werd van de Anglicaanse kerk, zodat ze met Harry kon trouwen.”