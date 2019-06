Bourgeois draagt Liesbeth Homans voor als tijdelijk minister-president

Ze was al zijn gedoodverfde opvolger, maar nu bevestigt Geert Bourgeois ook dat zijn partij N-VA Liesbeth Homans zal voordragen voor om hem tijdelijk op te volgen als minister-president. Dat maakte hij bekend in De Ochtend op Radio 1.

Bourgeois zelf vertrekt op 1 juli naar het Europees Parlement en neemt dan dus ontslag als Vlaamse regeringsleider. Volgens hem stelt zijn partij nu Homans voor om hem te vervangen tot er een nieuwe regering is. Daarmee zou ze de eerste vrouwelijke minister-president van Vlaanderen worden. Minister van Mobiliteit Ben Weyts wordt viceminister-president voor de partij.

Verwacht werd sowieso dat Liesbeth Homans als opvolger van Bourgeois zou worden aangeduid. Maar daar ontstond onduidelijkheid over toen ze donderdag met hartklachten werd opgenomen in het ziekenhuis. Ze moest ter observatie een nacht in het ziekenhuis blijven.

Toch verwacht Bourgeois geen problemen voor de opvolging. “Het is een heel mooi moment voor haar, dus het is jammer dat ze net nu gezondheidsproblemen heeft. Ik hoop dat ze vandaag naar huis mag gaan en dat ze er maandag bij kan zijn. Als dat niet zo is, gaan we moeten kijken hoe het scenario verandert.”