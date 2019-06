Van KookMEE tot ontluikende vriendschappen en netwerking!

Dilsen

Dilsen-Stokkem - Vorig jaar nam KVLV nationaal het initiatief om de diversiteit binnen KVLV te bevorderen. Samen met de Turkse vrouwenvereniging 'Golden Rose Limburg' werd het project KookMEE opgestart. Een project dat in Dilsen-Stokkem voor enkele burgers een duurzaam vervolg kreeg.

Hatice en Cihan Güngor schreven zich vorig jaar ook in voor het project KookMEE. Zij stelden als gastheer en gastvrouw hun keuken ter beschikking om samen met enkele Vlaamse mensen te koken. Samen koken en daarna heerlijk tafelen met de bedoeling om elkaars cultuur beter te leren kennen. "Ik schreef me bij KVLV in voor dit initiatief en via een tussenpersoon kwam ik in contact met de familie Güngor", aldus Rosie Cesar.

"Na een gezellige avond bij Hatice en Cihan", nodigde ik hen uit bij ons thuis met de bedoeling deze ontluikende vriendschap te onderhouden".

Afgelopen maandag mocht Rosie samen met Dymphi Savelkoul, Marie-Louise Teuwen en Eliane Moors weeral genieten van de gastvrijheid van Hatice en Cihan ter gelegenheid van een laat Iftardiner. Een diner van Turkse gerechten, fruit, ijscrème, thee, snoepjes en uiteraard met interessante gesprekken over allerlei onderwerpen zoals 'werk zoeken'. Een ideale netwerk-gelegenheid voor Hatice die net afstudeerde in sociaal werk…

"Wij kijken ernaar uit om Cihan en Hatice weer bij ons thuis te mogen ontvangen", zo eindigt Rosie.