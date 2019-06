Buitenlanders op Vestiville: “Hebben we hier 2.500 euro voor betaald?”

De organisatie van Vestiville heeft alle 650 bungalows van Sunparks in Mol afgehuurd. Festivalgangers konden via de website die bungalows boeken als zogenaamde VestiVilla’s. Maar in het bungalowpark verliep de ontvangst van de eerste bezoekers chaotisch, tot ergernis van velen. Het piepschuimen logo van Vestiville stond nog in plastic ingepakt tussen de struiken.