Neen, het was nog niet zoals het hoorde aan haar favoriete brug met ongelijke leggers, maar net daarom trok Nina Derwael naar de Europese Spelen: om vertrouwen te krijgen in haar moeilijkste oefening ooit, waarmee ze in het najaar haar wereldtitel wil verlengen. Zondag turnt de Truiense de finale op zowel brug als balk. Schalt zondag twee keer de Brabançonne door de Minsk Arena? Best mogelijk.