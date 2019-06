houthalen-helchterenHet drukste punt van de Noord-Zuid is de carpoolparking in Houthalen. Daar komen dagelijks 45.000 voertuigen in beide richtingen voorbij. Opmerkelijk, de helft daarvan is plaatselijk verkeer in Houthalen-Helchteren. Dat blijkt uit een verkeerstelling van Studio NZL. De Noord-Zuid is vandaag dus nauwelijks een regionale verbinding tussen Hasselt en Eindhoven.