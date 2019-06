HeersDe vakantiedienstregeling van De Lijn is gestart op… 26 juni. “Onbegrijpelijk. Blijkbaar denkt De Lijn dat de kinderen niet meer naar school moeten. De vakantie begint nochtans pas op 1 juli”, zo sakkert schepen Kristof Pirard van Heers. Volgens De Lijn hebben de meeste leerlingen in de laatste schoolweek geen normale lestijden meer en is het niet opportuun om dan nog zoveel bussen te laten rijden.