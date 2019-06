“Meteen vakantie naar Gran Canaria geannuleerd”

Hammenaar Jasper Philipsen(21) is dé verrassing in selectie van UAE-Team Emirates

Alweer een verrassing in aanloop naar Le Grand Départ. Een dag na de niet-selectie van Philippe Gilbert (36) bij Deceuninck-Quick Step vernam de 15 jaar jongere Jasper Philipsen (21) dat hij wél naar het grootste wielercircus ter wereld mag. “Ik besef dat ik in een gekkenhuis terechtkom. Gelukkig ben ik in goede handen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de ploeg me niet de nek zal afdraaien”, aldus de jongste deelnemer in het Tourpeloton.