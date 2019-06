Dit weekend internationale wedstrijd in Helzoldstadion in Heusden-Zolder

Dit weekend staat er één Limburger aan de start in het Helzoldstadion: Alessandro Borgia (44). De naar Maaseik uitgeweken Genkenaar, die bij de nationalen rijdt, kreeg de sport via zijn vader Antonio met de paplepel ingegeven. “Het is een virus”, zegt Borgia. Kortom: de ideale persoon om ons een snelcursus speedway te geven.