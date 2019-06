“Ons afsluiten van buitenwereld”

Met Lieselotte Janssen en Jessie Kaps nemen twee Limburgse schutters deel aan de dertigste editie van de zomeruniversiade. Die Olympische Spelen voor studenten vinden van woensdag 3 tot zondag 14 juli plaats in het Zuid-Italiaanse Napels. “Het wordt een unieke ervaring. Het is mijn eerste multisportevenement, waarin ik in contact kom met atleten van andere sporten”, reageert Janssen, die op 7 juli in actie komt.