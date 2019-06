BrusselPatrick Dewael (Open Vld) is gisteren met een ruime meerderheid verkozen als tijdelijk Kamervoorzitter. Hij kreeg 101 stemmen, zijn enige overblijvende tegenkandidaat Valerie Van Peel (N-VA) 41. In afwachting van een nieuwe federale regering wil hij dat het parlement alvast zelf het initiatief neemt in grote dossiers zoals de klimaatverandering, pensioenen en de modernisering van het parlement zelf.