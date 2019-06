De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) wil na de bouwvakantie in Koersel starten met de omvorming van verboste blauwbesplantages tot natte hooilanden. De vergunning om 7,5 hectare plantages te kappen, is zopas aangevraagd. De werken kaderen in het grote natuurinrichtingsproject dat nog vijf jaar loopt en 7 miljoen euro kost.