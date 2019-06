Wout van Aert is nu ook de beste tijdrijder van België

Het gaat hard met de nog altijd maar 24-jarige Wout van Aert. Op 9 juni stond hij nog met een nul achter zijn naam, nu is hij de nieuwe Belgische kampioen tijdrijden nadat hij in de Dauphiné ook al de chrono won én een massaspurt. “Ik had dit ook gehoopt. Jullie zijn toch niet verrast, hé?”