Na een bijzonder genietbare partij trok Tanzania aan het kortste eind in de burentwist tegen Kenia: 3-2. Nochtans waren de Taifa Stars in de eerste helft tot tweemaal toe op voorsprong gekomen. Net voor de pauze slalomde een bijzonder bedrijvige Ally Samatta langs de Keniaanse doelman om het leer in doel te schuiven. In de tweede helft ging Kenia nog over Tanzania, dat na twee wedstrijden op de Afrika Cup nog met lege handen achterblijft. Maandag speelt Tanzania nog tegen Algerije.