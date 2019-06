Internationale coalitie doodde al meer dan 1.300 burgers in Irak en Syrië

De door de Verenigde Staten geleide internationale coalitie tegen terreurgroep Islamitische Staat heeft sinds 2014 al minstens 1.319 burgers per ongeluk gedood tijdens haar strijd tegen IS. Dat verklaarde de coalitie donderdag. Organisaties die het conflict opvolgen in beide landen hebben het over een veel groter aantal burgerslachtoffers.

“De coalitie heeft 34.514 luchtaanvallen uitgevoerd tussen augustus 2014 en eind mei 2019”, klinkt in een persbericht. “In die periode werden door de aanvallen van de coalitie minstens 1.319 burgers onopzettelijk gedood.” De vorige balans in maart sprak nog van 1.257 burgerdoden.

De coalitie, die er naar eigen zeggen alles aan doet om de burgers te sparen, laat nog weten nog 159 gerapporteerde gevallen van burgerslachtoffers te onderzoeken.

Volgens de ngo Airwars, die burgerslachtoffers bij oorlogen overal ter wereld rapporteert, kwamen bij de aanvallen van de coalitie echter al meer dan 8.000 burgers om het leven.

De jihadisten van IS hadden in 2014 grote delen van Irak en Syrië veroverd en er het kalifaat uitgeroepen. Vandaag bestaat dat kalifaat niet meer, maar IS zorgt onder meer door aanslagen wel nog voor onrust in de regio.