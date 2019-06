Zangeres bijt van zich af na kritiek op haar verschijning: “Hangborsten doen er ook toe”

De Amerikaanse Tanerélle Stephens verscheen afgelopen week met een diepe decolleté op de rode loper van de BET Awards. Dat ze geen beha droeg, schoot verschillende mensen in het verkeerde keelgat. De zangeres werd dan ook overspoeld met negatieve berichten omdat haar “hangborsten” te duidelijk zichtbaar waren zonder beha. “Ze zien er niet stevig genoeg uit”, klonk het nog. Tanerélle wilde de hetze niet zomaar negeren en gaf de criticasters lik op stuk met een video op Twitter. Ze stelde ook meteen voor om van dinsdag “borstendag” te maken en nodigde alle vrouwen uit om foto’s te delen van zichzelf in het kledingstuk waar ze zich in minst comfortabel en mooi in vinden.