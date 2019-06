Twaalf foutparkeerders getakeld aan Halve Maan

Diest / Genk -

Bij controles op wildparkeren aan het recreatiedomein de Halve Maan zijn de woensdag 12 voertuigen getakeld. Op het domein waren er de laatste dagen geen noemenswaardige problemen. Maar de politie had wel de handen vol in de buurt van het domein. Zo kwam het in de Wijgaardstraat tot een vechtpartij tussen een tiental jongeren. Eén vechtersbaas belandde in de cel. Aan de uitgang van de Halve Maan werd een ijsventer ‘getrakteerd’ op eigen ijs. En aan het station werd een druggebruiker uit Diest in het bezit gevonden van heroïne. Een gecontroleerde jongeman uit Genk bleek ook drugs bij te hebben. De agenten plukten nog drie bestuurders uit het verkeer die onder invloed van drugs reden. Zij moesten in opdracht van het parket van Leuven hun rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen inleveren.