Leko ontkent alle beschuldigingen na lange ondervraging: “Onherstelbare reputatieschade”

Ex-trainer van Club Brugge Ivan Leko werd donderdag zeven uur lang ondervraagd in Operatie Propere Handen. Het gerecht onderzoekt onder meer of de ex-trainer van Club Brugge dankzij een deal met spelersmakelaar Dejan Veljkovic - nu spijtoptant in de hele zaak - geld incasseerde voor inkomende transfers en het opstellen van bepaalde spelers bij Club Brugge. Dat alles gebeurde achter de rug van de betrokken spelers en de club.

Leko arriveerde donderdag om 9.42 uur in een zwarte Mercedes aan de gebouwen van de federale politie in Hasselt, gevolgd door zijn advocaat Walter Van Steenbrugge. Hij werd eerder al aan de tand gevoeld over zijn contracten als trainer van Oud-Heverlee Leuven, Sint-Truiden en Club Brugge.

Foto: Sven Dillen

Volgens onze bronnen werd Leko geconfronteerd met belastende getuigenissen van zijn gewezen makelaar Dejan Veljkovic, ondertussen spijtoptant in de zaak Propere Handen. Leko zou bij zijn aanstelling als trainer van Club Brugge bepaalde spelers die onder contract stonden bij Veljkovic hebben aangeprezen. Concreet gaat het om Mats Rits, Ivan Tomecak en Karlo Letica.

De drie werden binnengehaald bij Brugge en Veljkovic zou een deel van de transfersom doorgestort hebben aan Leko. De spelers kregen ‘prestatiegerichte contracten’. Wanneer ze een bepaald aantal wedstrijden speelden, kregen ze een verbeterd contract en zou hun makelaar Veljkovic een commissie binnenhalen.

“Leko kan iedereen recht in de ogen kijken”

Via zijn advocaat Walter Van Steenbrugge ontkende Leko alle beschuldigingen. “Mijnheer Leko kan iedereen recht in de ogen kijken. Ik ga het proces hier niet voeren. We hebben héél constructief geweest, net zoals de politie en de mensen van het onderzoek. Wij gaan verder meewerken als dat moet, maar er is zelfs geen nieuw verhoor in het vooruitzicht gesteld. Mijnheer Leko heeft nooit geld gekregen om bepaalde spelers op te stellen. Hij heeft ook formeel ontkend dat hij geld zou verdiend hebben aan bepaalde transfers. Het feit dat de ondervraging zo lang heeft geduurd komt omdat alles vertaald moest worden door een tolk. Mijnheer Leko is niet officieel in verdenking gesteld van nieuwe feiten. Hij heeft wel onherstelbare reputatieschade geleden na alles wat vandaag verteld is. Dit is schandalig. We lazen op onze iphone dingen die onvoorstelbaar waren, zijn publiek proces wordt gemaakt terwijl wij geen enkele vraag hebben gekregen over geld krijgen om spelers op te stellen. Uiteraard zijn er vragen gesteld over bepaalde spelers, maar hij is formeel: hij heeft nooit geld gepakt op transfers’”

Van Steenbrugge is ook de advocaat van Club Brugge. Zorgt dat niet voor een belangenconflict? “Ik zou niet weten waarom. Als men natuurlijk voort gaat op het nieuws dat de wereld wordt ingestuurd vooraleer wij verhoord worden en dat soort reacties uitlokken van bepaald clubs, dan kunnen we bezig blijven. Er zijn geen clubs die bepaalde zorgen moeten hebben.”

“Club Brugge hieromtrent heeft op geen enkel moment aanwijzingen gehad”

Voor alle duidelijkheid: noch Club Brugge, noch de spelers zelf waren luidens onze informatie op de hoogte van die constructie. Al die geheime premies zouden cash of via buitenlandse constructies uitbetaald zijn. Overigens zou Leko ook in het verleden met zijn oud-makelaar Dragan Siljanoski al op dezelfde manier gehandeld hebben.

“Club Brugge neemt met verbazing kennis van de berichtgeving omtrent Ivan Leko”, reageert de vice-landskampioen op zijn website. “Club heeft hieromtrent op geen enkel moment aanwijzingen gehad. Ivan Leko heeft zelf herhaaldelijk ontkend zich aan dergelijke praktijken schuldig te hebben gemaakt. Club wacht het verdere verloop van het onderzoek af en zal zich intussen onthouden van verdere commentaar.”

In oktober nacht in de cel

Leko werd in oktober al eens opgepakt en bracht toen de nacht in de cel door. Volgens zijn advocaat Walter Van Steenbrugge ging de discussie toen over de manier waarop een deel van zijn loon als coach van OHL betaald werd. Dat zou via buitenlandse vennootschappen gebeurd zijn, waardoor Leko daarop geen belastingen betaalde. Veljkovic was ook in die tijd al de manager van Leko. Ook daarover werd Leko vandaag opnieuw ondervraagd. Zijn advocaat heeft die verklaringen in het verleden altijd ontkend tegenover Het Nieuwsblad.

Leko is op dit moment aan de slag bij Al-Ain, een club uit Abu-Dhabi.