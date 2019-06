Nina Derwael als tweede naar toestelfinale brug ongelijke leggers Europese Spelen: “Blij dat ik van die kwalificatie af ben. Zo stressvol”

Op de Europese Spelen in Minsk liet Nina Derwael voor het eerst haar nieuwe, moeilijkere oefening zien aan de brug met ongelijke leggers, het toestel waarop ze wereldkampioene is. Haar oefening voerde ze nog niet helemaal uit zoals ze wilde: dat leverde een score op van 14.433. Haar hoogste score ooit (15.300) behaalde ze op de wereldbeker van Doha in 2018, het jaar waarin ze wereldkampioene werd.

“Ik ben blij dat ik van die kwalificatie af ben, dat is altijd zo verschrikkelijk stressvol.” Ze turnt de toestelfinale zondag, voorbehouden aan de beste zes per toestel.

Aan de balk, waar ze vorig jaar Europees vicekampioene was, voorspelde ze: “Wie erop blijft staan, heeft veel kans om in de finale te staan.” Derwael voerde, een schoonheidsfoutje bij de op- en afsprong buiten beschouwing gelaten, een keurige oefening uit en kwam met 13.600 in de buurt van haar hoogste score (13.633 punten). Net zoals aan de brug met ongelijke leggers turnt ze ook aan de balk de finale komende zondag.

Senna Deriks staat in de allroundfinale, de beste achttien over de vier toestellen. “Het was niet perfect maar mijn doel is wel bereikt.”