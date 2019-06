De Kempense ex-wielrenner Jurgen Van den Broeck is vanochtend voor de tweede keer papa geworden. Echtgenote Joke Peeters beviel van een kerngezonde dochter Cilou, goed voor 48cm en een nipte drie kilo. Voor het koppel is het tweede kindje: in augustus 2016 zag zoon Vince het levenslicht.