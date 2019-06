Catalonië geteisterd door “ergste bosbranden in 20 jaar”

Minstens 4000 hectaren bos in de Spaanse regio Catalonië staat sinds woensdag in brand. De bosbranden worden veroorzaakt door de aanhoudende hitte, met temperaturen tot 43 graden Celsius in sommige delen van het Zuid-Europese land. De brandweer bestrijdt de vlammen met helikopters en vliegtuigen die water dumpen, maar er wordt gevreesd dat de bosbranden nog zullen uitbreiden. Volgens de regionale overheid werden al minstens dertig personen geëvacueerd. “Dit zijn de ergste bosbranden in de regio in twintig jaar”, klinkt het nog.

Een honderdtal brandweermannen zijn sinds woensdag in de weer - met steun vanuit de lucht - om de vlammen onder controle te krijgen. De brand brak in de namiddag uit in de buurt van de gemeente Torre del Espanol. Verschillende wegen werden afgesloten.

Vijftien brandbestrijdingsvliegtuigen werden ingezet om de brandweer te helpen de brand onder controle te krijgen. Het vuur verspreidde zich snel door de stevige wind en de hoge temperaturen, die opliepen tot 35 graden.

Volgens de Catalaanse regionale minister van Binnenlandse Zaken Miquel Buch heeft de brand al 4000 hectaren verwoest en dreigt nog eens 20.000 hectaren verwoest te worden als het vuur niet onder controle geraakt. Hij liet op Twitter weten dat het twintig jaar geleden is dat de regio geconfronteerd werd met een bosbrand van die omvang.