De ingeweken Limburger Kurt Geysen is donderdag in Middelkerke nationaal kampioen tijdrijden bij de eliten z/c geworden. Hij haalde het voor een andere Limburger Rutger Wouters die op 8 seconden eindigde. Uittredend kampioen Benjamin Verraes werd derde.

“Het parcours in Middelkerke was echt iets voor mij”, glundert Geysen. “Op mijn 40ste ben ik niet meer zo explosief en als er dan wat moet geklommen worden of er te veel bochtenwerk in het parcours zit ...