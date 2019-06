Vanmiddag om 13 uur hebben de burgemeester, de politie en de brandweer een veiligheidsinspectie gedaan op de festivalweide van Vestiville in Lommel. Die nam veel meer tijd in beslag dan gepland omdat er verschillende problemen waren rond de veiligheid.

“We maken ons zorgen over verschillende aspecten die niet in orde waren zoals een gebrek aan keuringsattesten van de podia en van de attracties. Er waren niet genoeg nooduitgangen en er was onduidelijkheid ...