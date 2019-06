Voor ruim 3.700 euro boetes bij controle op zwaar vervoer in Genk

Bij een controle op zwaar vervoer op de Henry Fordlaan en de Westerring is in totaal voor 3.748 euro aan boetes geïnd. De controles gebeurden tussen 6 en 12 uur door de politie samen met de Wegeninspectie en de dienst Toezicht Sociale Wetten. Twintig vrachtwagens werden aan de kant gehaald. Drie vrachtwagens waren te zwaar geladen, een keer werden de rij- en rusttijden niet gerespecteerd en een vrachtwagen bleek niet in orde te zijn met de technische eisen. Een firma moest ter plaatse drie banden van een vrachtwagen vervangen.