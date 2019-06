Vier Afghanen uit oplegger met meloenen gehaald

Houthalen-Helchteren / Zonhoven -

Op de parking van de wegpolitie in Houthalen zijn donderdagochtend vier transmigranten uit een oplegger gehaald. De Spaanse trucker die met een lading meloenen richting Duitsland aan het rijden was, merkte op de parking langs de E314 in Zonhoven dat er mensen in de laadruimte zaten. De man contacteerde de politie. Die vroegen om tot bij de wegpolitie te rijden. Op de parking langs de Grote Baan in Houthalen bleken er vier mannen uit Afghanistan tussen de meloenen te zitten. De trucker vermoedt dat ze in Calais in de oplegger zijn gekropen. De vier mannen werden naar het opvangcentrum in Steenokkerzeel gebracht. De trucker kon na zijn verklaring richting Duitsland rijden.