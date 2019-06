Ouders schreeuwen nog, maar dochter hoort niets en wordt verscheurd door drie haaien

Tragedie op de Bahama’s. Tijdens een snorkeltrip verscheurden drie haaien de 21-jarige Jordan Lindsey. Haar ouders hadden de haaien zien naderen en schreeuwden nog naar hun dochter. Maar het meisje hoorde hen niet.

Het zou het hoogtepunt worden van de familietrip: snorkelen rond het Rose Island, en daar kijken naar de vissen en de koralen. De ouders hadden deze uitstap speciaal ingelast voor hun dochter Jordan. De studente communicatie wilde na de trip aan de slag gaan bij dierenorganisaties. Heel Jordans leven draaide rond dieren.

Afgebakend gebied

Bij aankomst voor de kust van Rose Island spanden de begeleiders met touwen een gebied af, waarin de gasten veilig konden snorkelen. Iedereen sprong direct in het water. “Maar we waren nog maar net begonnen of we zagen drie haaien naderen”, vertelde één van de deelnemers aan het Amerikaanse nieuwsstation NBC. “De ouders van Jordan zagen hoe de haaien recht op hun dochter afzwommen en schreeuwden haar nog toe. Helaas, het meisje hoorde haar ouders niet.”

De haaien beten Jordans rechterarm af en verwondden ook haar andere arm en beide benen. Jordan werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar alle hulp kwam te laat.

Dure repatriëring

Meteen werden alle zwemmers en snorkelaars rond het eiland uit het water gehaald. De eilandverantwoordelijken zijn verrast door het voorval. Dit is het eerste incident met haaien in tien jaar.

De familie wil het lichaam van Jordan repatriëren naar haar thuisstad Californië, maar dat is heel duur. Daarom zette haar zus crowdfunding op.