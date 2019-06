Te koop: eiland met zicht op New York City

Een privé-eiland bezitten in de buurt van New York City is nu mogelijk, toch voor wie een slordige dertien miljoen dollar kan missen.

Vastgoedmakelaar William Pitt Sotheby’s International Realty heeft een bijzonder pand toegevoegd aan zijn aanbod. De woning van de 85-jarige Al Sutton is immers gelegen op een privé-eiland. Columbia Island is een van de eilandjes voor de kust van New Rochelle, ten noordoosten van de Bronx, op ongeveer twintig kilometer van Manhattan.

De woning telt vier slaapkamers, twee badkamers en een open keuken, en is dankzij onder andere zonnepanelen en een ontziltingsmachine om het zeewater te zuiveren ook zelfvoorzienend. Er is uiteraard ook een dok voor een boot, vrij noodzakelijk als je het eiland ooit nog wil verlaten. Wie de woning koopt, krijgt er ook het nabijgelegen Pea Island bovenop.